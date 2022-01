Twitter users are â€˜exposing actual villainsâ€™ in popular movies, TV shows

Villains, within the sphere of television

and film, are as essential as the protagonists they battle, but sometimes the ‘truth’

stares us in the face without us realising.

If it’s one thing TV and movie fans love, that’s a good plot twist, and this week hundreds of Twitter users are ‘exposing the actual villains’ in the latest viral trend taking the social media platform by storm.

Hear me out and let me be real with you, BUZZ fam…

Looking at these opinions objectively, there is a lot of merit to these arguments, even if the creators deny or only hint on the possibility of these so-called good guys, exploiting our predisposition to believe their narrative while they ‘masquerade’ shamelessly, silently as the ‘true villains’.

Acknowledging that these are personal opinions, here are some of the strongest perspectives on our fave TV shows and movies:

Killmonger vs Azzuri

the villain. the actual villain. — DAV. (@kvngdav__) pic.twitter.com/ypUt43shFRJuly 7, 2020

A ‘Krabby’ paradox

The show’s villain The actual villain — firmly grasp it (@fwflacko) pic.twitter.com/Oymhpi3KEWJuly 7, 2020

*screams in I KNEW IT!*

The movie villain. The actual villain. — Danielle Perez (@DivaDelux) pic.twitter.com/alAeLvmtO4July 8, 2020

Hmmm…

The villains the actual villains— Mighty Morphin’ Moist Ranger✨ (@Dreezydreco) of Charmed of Charmed pic.twitter.com/AV4UYQQRo0July 8, 2020

HTGAW Plot Armour

The series villain. The Actual villains. — YT: Trendsetterwill Tv (@_Whk_) pic.twitter.com/cUkK0cmm5GJuly 8, 2020

‘Posing’ TRUTH!!

The show villain The actual villain — BrieKnowsBest (@Brieyonce) pic.twitter.com/meCIPRxpyPJuly 8, 2020

*squints judgingly*

The series villian The actual villain — Bob Lee Swagger (@ceo_muiz) pic.twitter.com/O5rQBYRByfJuly 9, 2020

O.M.G😳🤯

The show villain. The actual villain. — ralph (@ka5sh) pic.twitter.com/qUXrmcCFZpJuly 9, 2020

Misogyny rearing its ugly head

the movie villain. the actual villain. — communist. (@chichisup) pic.twitter.com/q0yV9BAvdlJuly 8, 2020

Irresponsibility, a two-part tweet

the movie villain the actual villains — maybe: ciara (@CiaraW210) pic.twitter.com/NYcys5qmi8July 7, 2020

World’s most irresponsible parents.— S AM (@Monarch_Of_One) The movie villain // The actual villain pic.twitter.com/YzkEW6zmYYJuly 7, 2020

I-

the movie villain the actual villains — c (@chuuzus) pic.twitter.com/6w9tsU6l5uMay 20, 2020

#JusticeForMatilda!

The movie villain. The movie villain. — james lately 🅧 (@jameslately) pic.twitter.com/RgD7nrWmdfJuly 8, 2020

*seethes in Season 8 trauma*

The TV Villian The Actual — P.M. DJ LIVE 🇯🇲 (@IAMDJLIVE) Villians pic.twitter.com/jSh7Elmg0lJuly 7, 2020

*The views of this tweet do not reflect my agnostic status or do I seek to impose on my Xtian readers, but…*

The movie villain The actual villain — Bri (@BriMalandro) pic.twitter.com/twJf3twR3CJuly 9, 2020

Hakuna idontbelievehtis

The Movie Villain The Actual Villain — 💫✨ (@TheJessieWoo) pic.twitter.com/TezhraCvziJuly 8, 2020

Well, BUZZ fam? Is there sufficient weight for us to trust these hot takes or are Twitter users just peddling their agendas?